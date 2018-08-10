Отдых в России

Тур на Шантарские острова 2020! Гренладские киты, косатки, морские котики, сивучи, незабываемая природа труднодоступных островов! Даже если Вы не фотограф -Вы не захотите выпускать камеру из рук! Вас ждет незабываемое путешествие на край земли -выход из зоны комфорта и ощущения первопроходца! Катание на саабах, рыбалка, наблюдение за китами и это еще не все - полное отсутствие цивилизации, но отлично организованное приключение на яхте -катамаране с вкусным питанием и отличной компанией! Труднодоступность Шантарских островов обеспечила первозданную сохранность их природы. Здесь кормятся стада китов, нагуливают жир тюлени, и здесь же подстерегают их касатки, бесчисленное множество птичьих базаров, бродящих в поисках пищи медведей и т.д.Рыбалка на островах не оставит равнодушным ни одного настоящего рыбака...
Самый замечательный тур на Байкал! В этом туре будет все для Вас - только Вы и Байкал!Свой транспорт и и гид, вы выбираете время и место остановок для отдыха и фотографий, Вы двигаетесь в своем режиме, едите то что любите и когда хотите!Вы увидите в этом туре самое интересное на Байкале! Красивейшие места озера Байкал будут только для Вас!
ФОТО -Тур с заездом 31 августа и 14 сентября 2020 г. пройдет при участии профессионального фотографа Алены Ивановой - Охота за Северным сиянием! У нас СКИДКА - 29 500 руб. с человека!
Туры в Адыгее – это самый доступный вариант увидеть горные массивы, ледники, огромные ущелья, горные реки, альпийские луга, а так же снег в самый разгар лета! Ищите свою молодость в горах! А поможет Вам в этом активный туризм на Кавказе!
Алтай – одно из самых древних и загадочных мест на Земле. Алтай называют Золотым Сердцем Азии, т.к. он расположен на стыке России с Монголией, Казахстаном и Китаем. Алтай - огромные пространства, не тронутые цивилизацией, где в полной мере можно ощутить первозданность природы, путешествуя в безлюдной дикой местности. Наша компания с радостью предоставит Вам туры в Алтай, как на познавательный отдых в Алтае, так и на активный туризм в Алтае, Вам остаётся выбрать тур по вкусу и заказать его у нас.
Байкал – "святое море", "святая вода" - так называли это озеро с незапамятных времен и коренные жители, и путешествующие иноземцы и русские, давно пришедшие на его берега .Озеро Байкал находится на юге Восточной Сибири. Глубже Байкала нет озер на материках нашей планеты. А значит отдых на Байкале это особенный отдых, который вне конкуренции.
Камчатка редко бывает похожа на свои фотографии. И не только потому, что снимок всегда лишь снимок. Как и положено сказочной стране, Камчатка постоянно меняется: всякий раз она выглядит по-новому. Чем больше встречаешься с ней, тем загадочнее она становится. Она притягивает к себе, и, притянув, не отпускает. Вероятно, есть на земле места, где время течет по-другому. Мы в силах предложить вам как активный отдых на Камчатку, так и познавательный тур на Камчатку, Вы сможете прожить свою «отдельную» от обыденности жизнь.
Карелия- это край сказочной и удивительной природы, бесчисленных голубых озер, бескрайних нетронутых лесов, суровых скал и порожистых рек. Обаяние северной красоты, уникальные памятники истории России, радушие и гостеприимство людей ждут Вас на карельской земле.
Туры в Центральную Россию это, скорее, романтические вояжи или игровые программы, цель которых – дать человеку возможность расслабиться и насладиться отличным здоровым отдыхом на великолепной природе и бодрящем воздухе – активный отдых, сплавы на байдарках, велотуры, конные маршруты, отдых в деревенских домах и в заповедных местах. Выбирая отдых в Центральной России, за романтикой, активным отдыхом и отличными впечатлениями можно поехать в Ярославскую, Владимирскую, Тверскую, Калужскую, Новгородскую область.
Есть на севере Сибири красивейший, необычный, суровый и безлюдный край с чуточку таинственным и музыкально звучащим названием Путорана. Журналисты сравнивают его с "затерянным миром" Конан Дойла, а туристы именуют "краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов". В этот нетронутый край, может отправиться любой, кто хочет увидеть дикую природу - как бывалый путешественник, желающий пройти экстремальный маршрут, так и человек стремящийся просто отдохнуть от цивилизации.
"Здесь время замедляет рваный бег, И знают ли живущие на свете,Как пахнет освещенный солнцем снег,Чем дышит с перевала льнущий ветер". (В.Л. Белиловский)
В Крыму Вас ждут незабываемые путешетсвия круглый год! Поездки на джипах по всему полуострову, экскурсии на винодельческие хозяйства, сплавы на каяках, полеты на воздушном шаре, отдых на море, интересная экскурсия в питомник со львами, вело -туры, конные прогулки. Все это Вас ждет вместе с душевным приемом, красотой природы и теплым климатом.
Кольский полуостров - Страна полуночного солнца, царство полярной ночи, она же "русская Лапландия" и родина отечественного северного мореплавания и рыболовства. Разнообразные природные условия Кольского полуострова - обширные лесные низменности и горные тундры, бесчисленные озера и порожистые реки, редкие минералы и полезные ископаемые, богатый и своеобразный растительный и животный мир, памятники старины и отголоски Великой Отечественной войны
Красноярский край - это потрясающее место для активного и культурного туризма. Конные путешествия, сплавы по сибирским рекам, покорение горных вершин, походы по заповедным местам, посещение выступлений фольклорных ансамблей, участие в праздниках и фестивалях: все это ожидает путешественника, отправившегося в вояж по центру Сибири – в тур по Красноярскому краю, Хакассии, Туве. Республика Тува - уникальный регион на юге Сибири, земля бескрайних степей и необычной истории. Люди, приезжающие на отдых в Туву, совершают путешествие не в пространстве, но во времени. Хакасия - родина легендарного народа Дин-Линов, страна утопающих в зелени степей, целебных озер и таинственных древних монументов.
Любители активного отдыха и фотоохоты на Урале, увлекательных экскурсий и созерцательных прогулок, ценители истории и этнографии - все найдут для себя много нового и интересного в турах на Урал. А для активного отдыха на Урале есть все возможности: конные туры, сплавы порекам, пешеходные, велосипедные туры, а также комбинированные и обзорные программы, позволяющие увидеть все самое интересное в регионе.
Побывав однажды в Приморье, люди сердцем тянутся в эти места, где все удивительно и великолепно: и растительный мир, и море, и сопки, и горные реки, и острова.Приморский край - находится на юге Дальнего Востока у берега Японского моря. В состав Приморского края, кроме материковой части, входят многочисленные острова: Русский, Попова, Путятина, Рейнеке, Рикорда, Римского-Корсакова, Аскольд, Петрова и другие. А так же Шантарские острова.
На Чукотке есть две уникальных географических точки: мыс Дежнёва - самая восточная точка Евразии и точка пересечения Северного полярного круга и 180-го меридиана. Эта точка, а также горы, тундра и сплав по реке Амгуэма войдут в программу ещё одного путешествия запланированного на 2016 год.
Природа создала этот кусочек суши для романтиков, любителей странствий и приключений — вольное безбрежное море, соленый прибой и тугие волны, голоса судов в тумане, девственные таежные леса, дымчатые и мечтательные сопки, морские террасы с великолепием ярких цветов и дикоросов, бархатные эдельвейсы, суровые и манящие вулканы, горячие источники, розовые рассветы и совершенно нереальные закаты. Здесь начало нашей земли и ее край.
Ямал в переводе с ненецкого означает «Край Земли».Полуостров расположен за Северным полярным кругом. Полуостров Ямал - это территория тундры, на границе с материком она плавно переходит в лесотундру. Ненецкий автономный округ - основная часть находится за Полярным кругом. Путешествия в эти края этнографические и экспедиционные. Если Вы отправитесь на "край земли" - у Вас останутся воспоминания о бескрайних Арктических просторах и совсем иной жизни ...
В Магаданской области, как и во всем Приморье прекрасная природа и много возможностей для активного, экскурсионного отдыха, а так же прекрасной рыбалки. В Магаданской области можно посетить исторические места лагерей и мест заключений. Так же Вас ждут морские прогулки по Охотскому мою на остров Недоразумения. На диком берегу острова стоят несколько Удобных домиков. Хозяин турбазы Динар знает толк в морской кухне. Краб, морской еж, мясо морзверя, морская капуста, красная рыба и палтус, не полый перечень, чем придется питаться на острове. В полной мере ощутить себя Робинзоном, прочувствовать морскую природу, жить в диких местах первозданной красоты, наслаждаться изысканной морской кухней. Вот, что такое о. Недоразумения!
Шпицберген – мир льда и холода. Так звучит русское название архипелага, а по-норвежски он называется Свальбард. Дословно это означает «холодный край», что полностью соответствует действительности. Но суровая погода не пугает туристов, ведь это место идеально подходит для активного отдыха.
Антарктида - это страна айсбергов, льда, снега и самый высокий материк на планете. Шельфовые ледники, узкие проливы и фьорды, айсберги, колонии смешных пингвинов и огромные и мощные киты.Вы можете начать этот Новый год с абсолютно "белого листа" - Антарктиды. Что может быть лучше?
Якутия – самый таинственный и неизведанный уголок земли. Здесь правит лед и снег, а ветер и стужа тщательно охраняют покой природы. Этот «северный мир» невероятно богат и прекрасен. Суровая и прекрасная, щедрая и властная природа Якутии манит и притягивает путешественников со всего мира, завораживая их своей первозданной красотой и богатым культурным наследием.
Отдых в России в наше время стал очень разнообразным.
Активный отдых, семейный отдых, пляжный отдых, детский и молодежный отдых, экологический туризм, тематические поездки, фестивали, праздники, сельский туризм, корпоративные тим-билдинги - все это возможно в России!
И даже корпоративный отдых в России набирает свою популярность! Ведь как прекрасно всей командой или с друзьями по работе, съездить на несколько дней на природу, отдохнуть душой, дать нагрузку телу! Для этого можно поехать вего на 2- 3 дня в Адыгею, Крым, Эльбрус или же отправится в более долгое путешествие на Байкал, Камчатку или Чукотку.
Для активного отдыха в России есть все - горы, реки, каньоны, водопады, пещеры и гроты.
Мы предлагаем вам отдых в России в таких регионах как - Адыгея, Кавказ, Черное море, Байкал, Алтай, Камчатка, Карелия, Поярный и Южный Урал, Сахалин, Кольский, Шпицберген, Приморский край, Чукотку, Центральную Россию и Север России.
Отдых в России безопасен, стабилен и очень красив. В нашей стране множество прекрасных уголков, которые обязательно нужно посетить - например о. Ольхон на Байкале, о. Кижи - в Карелии, вулкан "Авачинский" на Камчатке, горы на Алтае, Плато Лагонаки, водопады "Руфабго" в Адыгее и множество других мест.
Чтобы отправиться в путешествие по России, нужно всего лишь купить билеты и путевку, не нужна виза, страховка, знание языка. Отдыхая в России, вы больше узнаете и полюбите свою страну, научите детей бережно относится к природе, увидите и почувствуете то, что останется с вами навсегда.
Лишь в России есть абсолютно безопасное Черное море, красивейшие Кавказские горы, всемирное наследие ЮНЕСКО о. Байкал, леса Карелии, тундры Кольского полуострова, бесконечные просторы Уральских хребтов и Алтайских гор, Камчатские вулканы, красивейшие просторы Черноземья, незабываемые берега Волги.
Отдых в России - это еще и возможность отдохнуть разнообразно. Пешие прогулки, вело-путешествия, отдых в горах, треккинги, каньониг, экскурсии на водопады, горные лыжи, поездки в горы, восхождения на вулканы, сафари на снегоходах, туры на лыжах, сплавы по горным рекам и речкам Черноземья, конные походы и прогулки, джиппинг, отдых на базах, отдых на море, детские и семейные походы, поездки на музыкальные фестивали, на праздники городов и сел, поездки в деревни и в глубинку России, где быт людей остался таким же, как был 100 лет назад, поездки в деревни староверов, к Шаманам, в буддийские Дацаны, в храмы и церкви, которые были построены 200- 300 лет назад в горах. Все это возможно, если вы отдыхаете в России!
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09.02.2020
Авторские туры на Байкал - лето 2020
Авторские индивидуальные туры на Байкал - лето 2020
13.10.2019
Авиабилеты в Краснодар на Рождество!
До Нового года осталось всего 12 понедельников! Успейте осуществить мечту! Сейчас билеты на самолет на Рождественские даты стоят от 6 700 руб....
10.08.2018
Притяжение и шторма Кольского 2018 новый формат и только у нас!
Океан... Маяк... Северная тишина... это снова и снова притяжение к этому невероятному месту - Кольский п-ов
Мой любимый Байкал - Индивидуальный тур ЛЕТО 2020
Есть одно место на земле, которое тянет мое сердце снова и снова вспоминать, приезжать, скучать и любить... и это Байкал, это название для меня вмещает многое: Тункинская долина, о. Ольхон, Аршан, река Кынгырга с ее водопадами , хребты Хамар-Дабана, мыс Хобой, о. Шара-Нур, горячий копченый омуль, тайга с высоченными кедрами, Шумакские источники и многое другое...
Видео на Плато Путорана - водопад
Открылись продажи туров на лето 2017 Плато Путорана. Билет фнужно приобретать в феврале. В этом году будет ограниченное количество билетов!В связи с ремонтом полосы в ап Алыкель, в 2017-18г.г. рейсы из Москвы будут идти через Сургут и Новый Уренгой с пересадкой, продажу билетов открывают 1.02. 2017! Спешите бронировать места! Наш клуб, при брони тура до конца февраля дарит Вам скидку 6 000 рублей на туры по Плато Путонана! Смотрите видео и собирайтесь!
Арктические моря
Среди морей, омывающих границы России, море Лаптевых, Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское и Чукотское моря относят к арктическим морям. Все они принадлежат Северному Ледовитому океану и расположены за полярным кругом. В России на Арктических морях можно побывать отправившись в путешествие на Чукотку, Шпицберген, Кольский полуостров. Подробнее ...