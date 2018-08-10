Отдых в России

Отдых в России в наше время стал очень разнообразным.

Активный отдых, семейный отдых, пляжный отдых, детский и молодежный отдых, экологический туризм, тематические поездки, фестивали, праздники, сельский туризм, корпоративные тим-билдинги - все это возможно в России!

И даже корпоративный отдых в России набирает свою популярность! Ведь как прекрасно всей командой или с друзьями по работе, съездить на несколько дней на природу, отдохнуть душой, дать нагрузку телу! Для этого можно поехать вего на 2- 3 дня в Адыгею, Крым, Эльбрус или же отправится в более долгое путешествие на Байкал, Камчатку или Чукотку.

Для активного отдыха в России есть все - горы, реки, каньоны, водопады, пещеры и гроты.

Мы предлагаем вам отдых в России в таких регионах как - Адыгея, Кавказ, Черное море, Байкал, Алтай, Камчатка, Карелия, Поярный и Южный Урал, Сахалин, Кольский, Шпицберген, Приморский край, Чукотку, Центральную Россию и Север России.

Отдых в России безопасен, стабилен и очень красив. В нашей стране множество прекрасных уголков, которые обязательно нужно посетить - например о. Ольхон на Байкале, о. Кижи - в Карелии, вулкан "Авачинский" на Камчатке, горы на Алтае, Плато Лагонаки, водопады "Руфабго" в Адыгее и множество других мест.

Чтобы отправиться в путешествие по России, нужно всего лишь купить билеты и путевку, не нужна виза, страховка, знание языка. Отдыхая в России, вы больше узнаете и полюбите свою страну, научите детей бережно относится к природе, увидите и почувствуете то, что останется с вами навсегда.

Лишь в России есть абсолютно безопасное Черное море, красивейшие Кавказские горы, всемирное наследие ЮНЕСКО о. Байкал, леса Карелии, тундры Кольского полуострова, бесконечные просторы Уральских хребтов и Алтайских гор, Камчатские вулканы, красивейшие просторы Черноземья, незабываемые берега Волги.

Отдых в России - это еще и возможность отдохнуть разнообразно. Пешие прогулки, вело-путешествия, отдых в горах, треккинги, каньониг, экскурсии на водопады, горные лыжи, поездки в горы, восхождения на вулканы, сафари на снегоходах, туры на лыжах, сплавы по горным рекам и речкам Черноземья, конные походы и прогулки, джиппинг, отдых на базах, отдых на море, детские и семейные походы, поездки на музыкальные фестивали, на праздники городов и сел, поездки в деревни и в глубинку России, где быт людей остался таким же, как был 100 лет назад, поездки в деревни староверов, к Шаманам, в буддийские Дацаны, в храмы и церкви, которые были построены 200- 300 лет назад в горах. Все это возможно, если вы отдыхаете в России!

Узнайте свою страну - путешествуйте по России!

Мы, как туроператоры, работающие более 10 лет, готовы предложить вам отдых в любом уголочке России!

Мы любим отдыхать в России и Вам предлагаем делать это с нами!

Активный отдых в Адыгее на Западном Кавказе – активный туризм в Адыгее, Архызе, Домбае и Приэльбрусье.

Активный отдых на Урале - конные туры, сплавы, активные комбинированные туры, велотуры.

Если Вы предпочитаете активный отдых сидению у бассейна с коктейлем, Уральские горы могут предложить Вам широкий выбор активных туров, рыбалки и охоты: рафтинг и сплавы по рекам Урала на катамаранах; пешие походы в горы, активные туры: конные и велотуры и комбинированные туры по Уралу, туры выходного дня, активный отдых отдых на турбазах Урала.

Активный отдых на Алтае:

сплавы, треккинги, активные комбинированные туры.

Активный отдых в Карелии:

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Активный отдых на Байкале:

индивидуальные экскурсионные активные туры.

Активный отдых на Кольском полуострове.

Активный отдых на Камчатке:

активные экскурсионные туры, треккинги.

Активный отдых в Красноярском крае, Хакасии, Туве:

активные экскурсионные туры, конные туры.

Активный отдых в центральной России:

сплавы, велотуры, туры семейного активного отдыха.